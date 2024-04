Ponti di Primavera | ecco la stangata per gli italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nonostante una variabilità metereologica che non promette bel tempo, glisono pronti a partire per il ponte del 25 aprile e del 1 maggio Lacorre veloce e iin arrivo i prossimi giorni, a cavallo tra il 25 aprile e il primo maggio, permetteranno a molti di godere di un po’ di relax, staccando la spina dalla routine quotidiana, portafoglio permettendo. Inflazione e instabilità geopolitica in corso non hanno scoraggiato le partenze, così come gli incrementi tariffari che hanno comunque segnato un aumento del +18% negli ultimi 12 mesi. Pronti per partire per il ponte di– Cityrumors.it – Dopo i dieci milioni dipartiti per le vacanze di Pasqua lontano dalla propria casa, altri 8 milioni e mezzo stanno programmando un viaggio per il ponte del 25 aprile e quello ...