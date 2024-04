Ponti di primavera - Cna | saranno 17 milioni i turisti con un giro d’affari di 8 miliardi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) ROMA –17che si metteranno in movimento tra il pomeriggio di oggi 24 aprile e domenica 5 maggio. A prevederlo una indagine condotta da Cna Turismo e Commercio sui propri iscritti di tutta Italia. Iche pernotteranno in strutture alberghiere ed extra-alberghiere – secondo la stima – ammonteranno a otto, di cui 2,5stranieri. Nel complesso i pernottamenti arriveranno a 22circa. Ildei duedi, che si saldano in uno solo e grande, viene calcolato in ottodi euro. Merito anche di un parziale recupero delle condizioni metereologiche, che avevano fatto temere il peggio proprio in questi giorni ...

Modena, 23 mazro 2024 – Tornano in città e, soprattutto nei luoghi sensibili e più critici di Modena, i militari di Strade sicure . L'annuncio è arrivato dalla Prefettura: dai primi di aprile, con l’arrivo di 17 unità, viene ripristinata la dotazione di 32 militari di Strade sicure in servizio a ... (ilrestodelcarlino)

Salerno, invasione di turisti dalle vie del mare: in arrivo anche due navi da crociera - Stampa E’ già record di prenotazioni, nonostante condizioni climatiche ancora incerte, per i collegamenti tra Salerno e la Costiera Amalfitana attraverso le vie del mare. La Travelmar – come riporta i ...salernonotizie

Estate 2024: ecco le 10 spiagge “segrete” in Europa senza la folla di turisti - Sabbia finissima e mare cristallino. Accessibili senza stress nei periodi di punta. Cercate spiagge senza folla in Europa Ecco dove trovarle ...viaggi.corriere

Turismo, boom passeggeri per ponti. Trenord: potenziato il servizio verso i laghi - Crescono i viaggiatori sui treni regionali nel weekend e nei festivi in Lombardia. Già dallo scorso 30 marzo introdotte nuove corse per Lago Maggiore e Lario ...laprovinciadivarese