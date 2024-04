Ponti di Primavera 2024 | il piano di viabilità

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bollino rosso nella mattinata di giovedì 25 aprile e nei pomeriggi di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio per i rientridi alleggerimento dei cantieri in vista deidi. Da giovedì 25 aprilea lunedì 6 maggio Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in previsione dell’incremento del traffico sulla propria rete stradale e autostradale ha deciso di rimuovere 564 cantieri, il 56 % del totale, con l’obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire unapiù fluida. Sui restanti 459 cantieri inamovibili Anas ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante l’intero periodo sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale. ...

L’ANALISI. Prosegue l’onda felice in città post Salone del Mobile: alte richieste fino al 10 maggio . Bene il Turismo wellness e gastronomico, tra terme e hotel con spa. Montagna e lago appese al meteo. Si temono disdette per maltempo. (ecodibergamo)

Alla vigilia della festa della liberazione è stato diffuso il piano previsionale della viabilità al livello nazionale in vista dell’esodo per il doppio ponte (c’è anche quello del 1 maggio a stretto giro). Delineate le date e gli itinerari maggio rmente a rischio dove si concentreranno i flussi ... (ilcorrieredellacitta)

Torino Outlet Village: via ai saldi per una primavera all'insegna dello shopping - Per tutti coloro rimasti delusi dal meteo avverso previsto per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, Torino Outlet Village annuncia le aperture straordinarie durante i festivi dalle 10:00 alle 20:00.primachivasso

ponti 25 aprile e 1° maggio: 16 milioni di persone in viaggio, 5,5 mld di spesa - Quasi 16 milioni di partenze tra il 25 aprile e il primo maggio e una spesa complessiva di circa 5,5 miliardi di euro per i ponti tra il 25 aprile e il primo maggio. i suoi ponti, spendendo ...italiaoggi

Per il ponte del 25 aprile quattro treni in più sulla Roma – Civitavecchia: ecco gli orari - Sono circa 9 mila i posti in più messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia, di concerto con Regione Lazio, per raggiungere i centri costieri durante i ponti di primavera. Anche quest’anno il Re ...terzobinario