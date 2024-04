Ponte del 25 aprile da bollino rosso - Anas ferma 564 cantieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le grandi città d'arte e le località balneari saranno le mete più gettonate dei prossimi ponti di primavera. E tre i giorni dasulle strade: la mattinata di domani per le partenze e i pomeriggi di domenica 28e del primo maggio, per i rientri. In previsione dell'incremento del traffico sulla propria rete stradale e autostradale l'ha deciso di rimuovere 564, il 56 % del totale, con l'obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Sui restanti 459inamovibili la società ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante l'intero periodo sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale. A livello regionale si ...