Ponte del 25 Aprile - 5 eventi da non perdere a Roma e dintorni

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In occasione della Festa delle Liberazione molte persone avranno qualche giorno di ferie da trascorrere in famiglia o in compagnia di amici. C’è chi si è già organizzato per una gita fuori porta e chi, invece, deve decidere come passare ildel 25. Di seguito alcuni consigli.25cosa fare? Ecco alcunida nonin occasione deldel 25: Festa della Resistenza: per il secondo anno consecutivo,Capitale celebra una pagina fondamentale della storia nazionale: la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La Festa della Resistenza si svolge in alcuni spazi del V e del VII Municipio: la Piazza Coperta e lo Spazio Pagoda ad Arco di Travertino, la Casa della Cultura ...