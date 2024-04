Polemica per la domanda alla senatrice FdI a Rai Radio1 | Scusi lei è ebrea? Giorgio Zanchini si difende | Dispiaciuto se l’ho offesa – L’audio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto con ladi Fratelli d’Italia, Ester Mieli,quale avevato se fossedurante la trasmissione Radio Anch’io. «Sono moltose laMieli si è sentitao se posso aver urtato la sua sensibilità, ma il mio intento era esattamente l’opposto», ha dichiarato all’Ansa. È stata la deputata Augusta Montaruli a denunciare quanto accaduto su Radio 1, la mattina del 24 aprile. Laera stata posta mentre si discuteva delle proteste degli studenti nelle università per la guerra in Palestina. La parlamentare di FdI ha definito il fatto «un caso gravissimo» che «rasenta l’antisemitismo». I componenti di FdI della ...