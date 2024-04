Playoff Nba - Doncic e Siakam fanno saltare il banco | Mavs e Pacers pareggiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano, 24 aprile 2024 – Eccoli, i primi due colpi esterni deiNba. A metterli a segno sono Dallas e Indiana, che hanno la meglio rispettivamente dei Los Angeles Clippers e di Milwaukee. Bissa il successo in gara 1 invece Minnesota, che si porta sul 2-0 nella serie con Phoenix. Partiamo dai Mavericks, che si impongono per 96-93, pareggiando così i conti con la truppa di coach Lue, a cui non basta il recupero di Leonard. Già, perché dall'altra parte c'è unda 32 punti (seppur con 11/26 dal campo) e 9 assist. Un bottino che conferma quanto lo sloveno sia animale da: nella storia della lega, solo l'ex Real Madrid e Michael Jordan hanno una media da almeno 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist nella postseason. Il numero 77 è un fattore anche in difesa: nelle 17 occasioni in cui gli avversari tirano contro di lui, ...