Playoff Nba 2023 2024 | Minnesota conferma il fattore campo con Phoenix - Dallas passa a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Proseguono iNba. Torna Leonard ma i Clippers cadono in casa conilcone Indianaa Milwaukee e pareggia la serie. TABELLONE AGGIORNATOile vince anche gara-2 contro105-93. Sei giocatori in doppia cifra per i Timberwolves. Per McDaniels sono 25 punti e 8 rimbalzi alla sirena. Conley aggiunge 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Solo 15 punti per Edwards, che tira con il 25% dal. Suns che saranno subito alle strette in gara-3.in casa dei LosClippers 96-93. Torna Leonard (15 ...