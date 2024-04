Playoff Basket a2 femminile Matelica dovrà ora vedersela con Broni Sorgentone | La gara segna l’inizio della stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sarà la Logimanl’avversariaHalley Thunder nei quarti di finale dei play off del campionato di serie A2ha chiuso la regular season al quarto posto, mentreha chiuso in quinta posizione nell’altro girone. Pertanto il fattore-campo sarà a favoresquadra di coach1 è in programma sabato alle 20.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi.2 si giocherà mercoledì 1° maggio, alle 18, al PalaVerde di, comuneprovincia di Pavia. L’eventuale3 si disputerà sabato 4 maggio alle 20.30 di nuovo in casaHalley Thunder a Cerreto. Dunque, una sfida al meglio delle tre partite. E le matelicesi si ...