‘Play for the Future’ - Fondazione Milan con Fondazione CDP a Palermo

Dai giorni di fuoco a quelli delle decisioni. Da San Siro a San Siro, in meno di due settimane il Milan è passato dall’illusoria ascesa figlia di sette vittorie consecutive, tra campionato e coppa, a tutt’altra quotidianità: doppio tonfo con la Roma e addio all’Europa. Poi il derby che ... (sport.quotidiano)

Calciomercato Milan, parte la rivoluzione offensiva targata Geoffrey Moncada: da Benjamin Sesko a Joshua Zirkzee. Ecco tutti i nomi Calciomercato Milan, rivoluzione Moncada: da Sesko a Zirkzee. Ecco tutti i nomi per l’attacco… View this post on ... (dailymilan)