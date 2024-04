Pitbull - rottweile - amstaff e dogo | ecco perché pensare ai cani come a dei figli è pericoloso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La morte di Francesco Pio sbranato da duenel salernitano ha fatto tornare d’attualità il dibattito suicosiddetti pericolosi. Si parla anche dir,argentino. Cosìdel pastore maremmano abruzzese, che può essere letale se lo si affronta nel suo territorio. Roberto Marchesini, etologo e zooantropologo, spiega però oggi al Corriere della Sera che questo tipo disoltanto se è gestito male. E che bisogna formare i padroni: «Consideriamo ideie crediamo che non ci potranno mai fare del male. Pensiamo che averne cura sia qualcosa di spontaneo, che non ci sia alcunché da imparare. Non è così. Vale per tutte le razze, a maggior ...