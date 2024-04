Pisa-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La vittoria è imprescindibile per i toscani se vogliono ancora ambire ai playoff che, invece, per i calabresi sono ormai matematici.si giocherà venerdì 26 aprile 2024 alle ore 20.30 presso l’Arena Garibaldi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono in nona posizione, a meno un punto dai playoff. La squadra di Aquilani sta attraversando un periodo altalenante come dimostrano le ultime cinque giornate nelle quali hanno ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nonostante ciò, l’obiettivo della post season resta alla portata I calabresi sono quinti con un vantaggio di undici punti sull’ottavo posto, l’ultimo disponibile per i playoff. Già pressochè certa di giocarli, la squadra di ...