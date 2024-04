Piero Fassino denunciato per il tentato furto di un profumo al duty free di Fiumicino | cosa è successo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Ho appoggiato la confezione diin tasca prima di andare in cassa", si è difeso l'eurodeputato, bloccato dalla Polaria per

Fassino fa scattare l’allarme a Fiumicino : aveva il profumo in tasca , denunciato per tentato furto . Lo racconta Il Fatto quotidiano che apre il giornale con questa vicenda. Scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio (l’articolo è firmato da Vincenzo Bisbiglia): Un profumo da 100 euro ... (ilnapolista)

