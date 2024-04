(Di mercoledì 24 aprile 2024), deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è statoper ildi unda 100 euro in un duty free shop all'di. La notizia...

"Ho appoggiato la confezione di profumo in tasca prima di andare in cassa", si è difeso l'eurodeputato, bloccato dalla Polaria per tentato furto .Continua a leggere (fanpage)

Doveva essere un regalo per la moglie una volta tornato da Strasburgo. E invece è diventato l’oggetto di una denuncia per furto . Protagonista della storia, raccontata oggi dal Fatto Quotidiano, è un profumo da 100 euro che Piero Fassino , ex ministro della Giustizia oggi deputato del Partito ... (tg24.sky)

Il deputato del Pd Piero Fassino è stato denunciato per il furto di un profumo del valore di 100 euro in un duty free shop all' aeroporto di Fiumicino. L'episodio risale al 15 aprile ed è stato riportato da Il Fatto Quotidiano. Quella mattina, racconta il giornale diretto da Marco Travaglio, l'ex ... (iltempo)

piero fassino denunciato per il tentato furto di un profumo al duty free: «Era per mia moglie, l'ho solo messo in tasca» - Guai per l'ex sindaco di Torino piero fassino, deputato del Pd e già ministro nei governi di centrosinistra. Secondo quanto rivela Il ...msn

piero fassino denunciato per il furto di un profumo all'aeroporto di Fiumicino. Lui si difende: «L'ho messo in tasca per errore» - Quella mattina fassino era in attesa dell’aereo per Strasburgo, dove doveva partecipare ai lavori della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Dopo aver superato ...ilmessaggero

piero fassino denunciato per il furto di un profumo al duty free di Fiumicino: cosa è successo - "Ho appoggiato la confezione di profumo in tasca prima di andare in cassa", si è difeso l'eurodeputato, bloccato dalla Polaria per tentato furto ...fanpage