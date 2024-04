Piero Fassino denunciato per furto a Fiumicino | Ma io volevo pagare

(Di mercoledì 24 aprile 2024), ex ministro della Giustizia oggi deputato del PD, è statoper. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il politico avrebbe “rubato” un profumo al duty free dell’aeroporto di. L’episodio – racconta il quotidiano – è avvenuto lo scorso 15 aprile. In attesa di imbarcarsi per la Francia, l’ex segretario dei Ds ed ex sindaco di Torino si sarebbe recato nell’area shopping delle partenze. “Avendo il trolley in mano e il cellulare nell’altra, non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse”, ha raccontato. Ma le sue giustificazioni, al suonare dell’allarme dell’antitaccheggio, non hanno convinto i responsabili del negozio che, viste le riprese delle ...

