Piero Chiambretti torna su Rai3 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi A maggio

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è pronto a fare il suo ritorno in Rai. Dopo aver annunciato il suo approdo su Rai 3, ecco le prime informazioni ufficiali sul nuovo progetto del conduttore che confermano quanto vi avevamo anticipato lo scorso gennaio. Il conduttore esplorerà l’universo femminile in rapporto agli accadimenti del mondo, combinando questo “comedy show” con interventi di riflessione, musica e comicità. Il titolo èdi unadi. Con questo progetto,, non solo, fa il suo ritorno in prima serata dopo la poco entusiasmante esperienza su Canale 5 con La TV dei 100 e uno dello scorso anno, ma riparte anche dalla sua ultima conduzione su Rete 4 dove, fino al 2020, ha condotto CR4-La ...