Piazza Venezia - collocato nel cantiere della stazione Metro C un silos d’artist - la proposta della Celli | L’arte e la bellezza una sorpresa per i turisti

(Di mercoledì 24 aprile 2024)a in. E’ lalanciata dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlanae che a breve sarà portata al vaglio dell’aula Giulio Cesare. “LaC diè una grande opera che guarda al futuro, strategica per il sistema dei trasporti capitolino e collegherà il centro alla periferia estcittà. Undi fondamentale importanza ma di sicuro impattante visivamente, con il quale romani edevono convivere per i prossimi anni. Per questo motivo, con grande sensibilità e attenzione per l’immagine e la promozione di Roma, lanciamo l’idea di realizzare opere di pittura ...

(Adnkronos) – Caos a piazza Venezia , a Roma : zona bloccata e traffico in tilt per un uomo che si è legato a un palo all'altezza dell'Altare della Patria e, dopo essersi cosparso di benzina, ha minaccia to di darsi fuoco . Sul posto diverse volanti della polizia e pattuglie del gruppo Trevi della ... (webmagazine24)

Cortei, manifestazioni e mezzi deviati: tutto quello che c'è da sapere sul 25 aprile - Dopo la posa delle corone, alle 14, avrà inizio il tradizionale corteo in partenza da corso venezia, angolo via Palestro. Arrivo previsto in piazza Duomo alle 15.30 dove inizieranno gli interventi. La ...milanotoday

Dove andare il 25 aprile in Friuli venezia Giulia, dalle mostre alle sagre: guida agli eventi - Il 25 aprile 2024 in Friuli venezia Giulia si preannuncia come una giornata densa ... La pedalata avrà inizio alle ore 9:30 dalla piazza di Rivignano, sviluppandosi lungo un itinerario di circa 20 km ...nordest24

25 Aprile: manifestazione e cortei, Roma si blinda - In occasione della festa della Liberazione, tra cortei e manifestazioni, sono diversi gli eventi in programma domani a Roma, con qualche timore per l’ordine pubblico. Si comincia domani mattina quando ...radiocolonna