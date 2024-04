(Di mercoledì 24 aprile 2024)trasformata in unper denunciare lesul.È l'iniziativa provocatoria promossa dalla Uil con la campagna «Zerosul...

Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna sulla strage alla centrale elettrica di Enel Green Power a Suviana : 3 operai morti accertati, 4 dispersi per i quali ci sono sempre meno speranze e 5 feriti ricoverati con ustioni. L'ipotesi è quella ... (tg24.sky)

«In Italia si è svalutato troppo il lavoro e leggi introdotte in questi anni stanno favorendo un modello di fare impresa fondato sullo sfruttamento. Su appalti, subappalti e profitto a tutti i costi. Un modello che danneggia i lavoratori, che muoiono e si infortunano, ma danneggia anche il paese. ... (open.online)

Anche ad Ascoli ieri mattina Cgil e Uil sono scese in piazza per dare vita al presidio allestito e dire basta al terribile fenomeno delle morti sul lavoro. Le sigle ancora una volta hanno voluto rivendicare una maggior tutela di salute e sicurezza. Sono stati un centinaio i lavoratori che ... (ilrestodelcarlino)

piazza Plebiscito come un cimitero: 500 bare a Napoli contro le morti sul lavoro - piazza Plebiscito a Napoli trasformata in un cimitero per denunciare le morti sul lavoro. È l'iniziativa provocatoria promossa dalla Uil con la campagna «Zero morti ...ilmattino

Il Coro C.A.I. Sondrio nel cuore delle città di Brescia e di Iseo - Memorabile e storica partecipazione del Coro C.A.I. Sondrio al 2° Memorial Gabriele Bianchi, maratona corale-culturale svoltasi in terra bresciana assieme ad altri tre cori: il coro CAI locale Is.Ca ...radiotsn.tv

Frosinone, medaglia d'oro al merito civile per le sofferenze della Seconda guerra: domani arriva il ministro Piantedosi - Fervono i preparativi e sale l'attesa per la cerimonia di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla Provincia di Frosinone. È in programma domani, a ...ilmessaggero