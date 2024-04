Peste suina - blocco dell’export del prosciutto verso alcuni paesi L’allarme dell’Emilia-Romagna | Emergenza nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Insieme al Friuli Venezia Giulia dove – causa allerta– si pensa all’abbattimento di 4mila cinghiali, c’è anche l’Emilia-che chiede interventi drastici per evitare enormi danni economici alla produzione di salumi. Non ci sono stati contagi negli allevamenti suini, ma finora sono state trovate 150 carcasse di cinghiali positive al virus. Interessate le province di Piacenza e Parma. Le positività fanno subito scattare l’allerta e i relativi provvedimenti. L’export di salumi è bloccatoGiappone, Cina, Corea del Sud e Taiwan, mentre in altrici sono limiti e si esportano solo mortadella ecotto o, come negli Usa, solocrudo a lunga stagionatura che inattiva il virus. Nei giorni scorsi il Canada ha bloccato il ...