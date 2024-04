Perde la sinistra? Vince l’astensionismo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo il trionfo del centrodestra, i dem e i giornali amici lanciano l’allarme sulla scarsa affluenza. Eppure, solo poche settimane fa il successo al fotofinish di Alessandra Todde in Sardegna fu presentato come epocale, anche se a disertare le urne era stato il 48% dei cittadini. Decisivo per la riconferma dell’ex generale il sostegno di Azione e renziani. Tracollo M5s. Lo speciale contiene due articoli