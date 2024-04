Percorsi abilitanti 30 - 36 e 60 CF - tutte le indicazioni Regole e novità QUESTION TIME con Sonia Cannas LIVE Mercoledì 24 aprile alle 14 | 30

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato la disponibilità di 51.753 posti per idi formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento (TFA) per l'anno accademico 2023-2024. Questisono rivolti a coloro che desiderano diventare docenti di ruolo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'articolo .

Il 23 aprile sono stati pubblicati due importanti decreti riguardanti i Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024. L'articolo Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU, ecco i ... (orizzontescuola)

Mario Pittoni , responsabile scuola della Lega, ha espresso la sua soddisfazione su Facebook per l'avvio dei percorsi formativi abilitanti all'insegnamento per tutte le categorie, senza test d'ingresso. Un obiettivo che la Lega si era prefissata e che finalmente si concretizza con la pubblicazione ... (orizzontescuola)

LUOGHI | Arrivano le guide Museo per Tutti di Pompei, altro tassello per implementare la fruizione dell’antica città - LUOGHI | Arrivano le guide Museo per Tutti di Pompei, altro tassello per implementare la fruizione dell’antica città ...turismoitalianews

Pittoni (Lega) esulta per l’avvio dei percorsi abilitanti: “Dopo un’attesa decennale corsi formativi per tutti e senza test di ingresso” - Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, ha espresso la sua soddisfazione su Facebook per l'avvio dei percorsi formativi abilitanti all'insegnamento per tutte le categorie, senza test d'ingresso ...orizzontescuola

percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU, ecco i decreti attuativi. Cosa è previsto. Info utili e regole. QUESTION TIME con Bufanini [VIDEO] - Pubblicati i decreti attuativi dei percorsi abilitanti. Alle 16:00 in diretta, su Orizzonte Scuola TV, facciamo il punto della situazione. In collegamento Caterina Bufanini. Conduce Andrea Carlino.orizzontescuola