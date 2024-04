Perché l’Italia isolata ha bisogno di un colpo d’ala L’opinione di Sisci

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’astensione bipartisan dei partiti italiani al patto di stabilità votato al parlamento europeo il 23 aprile ha due effetti. Il primo rompe l’illusione dell’unità di linea politica pan europea dei partiti (che siano di destra o di sinistra) e riafferma l’antico principio che gli interessi nazionali prevalgono su quelli di schieramento ideale. Del resto, anche i movimenti internazionalisti della modernità l’espansionismo napoleonico o quello sovietico dietro il primo superficiale entusiasmo globalista rivelarono presto la difesa dei tornaconti di Francia o Russia. Il secondo rafforza e sottolinea il nuovo asse di governo europeo, (non sulla base dei partiti), ma delle spinte degli stati. Il nuovo asse si incardina su Francia-Germania-Polonia con una gamba in più nella Spagna., di destra o sinistra, viene gradualmente ma inesorabilmente messa fuori da giochi. ...

Si è conclusa l’importante operazione umanitari a “Let’s help Tiro” a favore dei tanti libanesi che negli ultimi mesi, in seguito agli scontri tra Israele e le milizie di Hezbollah, hanno dovuto abbandonare le città a ridosso della linea di demarcazione tra i due Paesi, la nota “Blue Line”, ... (tpi)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.06 Grande accoglienza del pubblico americano per Chicco Pellegrino . Start List 2° quarto di finale maschile: 2 Pellegrino Federico ITA 2:52.09 15 RIEBLI Janik SUI 2:56.32 17 SCHOONMAKER James Clinton USA 2:56.71 26 PUEYO Jaume U23 ESP 2:58.69 27 ... (oasport)

Def: Monti, non vedo consapevolezza problema del debito, ne' volonta' affrontarlo - 2: Su ipotesi debito europeo Italia poco credibile . Ieri l'Italia e' stata "l'unico Paese i cui eurodeputati di maggioranza e ...partiti ...

Premierato. Primo sì del Senato. Opposizioni in rivolta: ... derubricando come non veritiere le critiche dei partiti di ... Con l'elezione diretta del premier "vogliamo dare più potere ai ... ha rivendicato Daniela Ternullo, di Forza Italia. Tornando sul fronte ...