Per raggiungere gli obiettivi ci obbligavano a vendere polizze anche ai parenti Il lavoro degli agenti assicurativi | pressioni e competizione tossica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Ho lavorato come consulente assicurativo Generali in Brianza per quasi un anno. All’inizio tutto perfetto, poi l’inferno. Leper il raggiungimentoerano altissime e se non ce la facevi ti urlavano in faccia. Tutto era basato sulle quote da, a un certo punto hanno iniziato a tracciare le chiamate per sapere con chi e quanto stavi al telefono e ad obbligarci a proporrea noi stessi e ai nostriperi target. Io arrivavo in ufficio alle 8:30 di mattina e spesso non tornavo a casa prima delle 22 perché, secondo il capo, se non avevi concluso nulla non potevi andartene via. Sono arrivata davvero allo sfinimento. Magari sono stata particolarmente sfortunata, magari con un titolare diverso avrei lavorato a ...