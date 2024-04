Per la Cassazione Tony Colombo deve restare in carcere | Inserito nelle dinamiche dei clan

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dovràin, il cantante neomelodico arrestato con la moglie Tina Rispoli con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa lo scorso 17 ottobre. Con un nuovo provvedimento i giudici della Corte dihanno rigettato il ricorso del cantante e hanno stabilito che debbain stato di detenzione. Per la L'articolo Teleclubitalia.

Il neomelodico tony Colombo deve restare in carcere: "E' inserito nelle dinamiche del clan di Scampia" - La cassazione ha rigettato il ricorso dell'artista palermitano, arrestato a Napoli per concorso esterno in associazione mafiosa lo scorso ottobre assieme alla moglie, Tina Rispoli. Per i giudici "tra ...palermotoday

