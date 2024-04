Per i ponti di primavera 16 milioni di partenze e 5,5 mld di spesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (askanews) – Con quasi 16ditra il 25 aprile e il primo maggio gli italiani non mancano l’appuntamento con lae i suoi, spendendo complessivamente circa 5,5 miliardi di euro. Se poi il meteo si stabilizzasse, in particolare per quel 30% circa che punta alle località balneari, questi valori potrebbero crescere ulteriormente, sfiorando i 20diper circa 6 miliardi in termini di. Resta assolutamente maggioritaria, nel panorama complessivo dei due, la scelta di strutture turistico ricettive per i pernottamenti a destinazione: tra il 55% e il 60% a seconda del periodo preso in considerazione, anche se, per quello del primo maggio, raddoppia la percentuale di coloro che optano per ...