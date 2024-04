Per i Ponti 16 milioni di partenze e 5,5 miliardi di spesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Saranno 17i turisti che si metteranno in movimento tra il pomeriggio di oggi, 24 aprile, e domenica 5 maggio. A prevederlo un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio sui propri iscritti di tutta Italia che l'ANSA pubblica in anteprima. I turisti che pernotteranno in strutture alberghiere ed extra-alberghiere - secondo la stima - ammonteranno a otto, di cui 2,5stranieri. Nel complesso i pernottamenti arriveranno a 22circa. Il giro d'affari dei duedi primavera, che si saldano in uno solo e grande, viene calcolato in ottodi euro. Merito anche di un parziale recupero delle condizioni metereologiche, che avevano fatto temere il peggio proprio in questi giorni fatidici. Le coste, i laghi, i fiumi costituiranno le mete prevalenti degli ...