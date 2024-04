Pensioni maggio 2024 | aumenti - pagament - date e impor -i, tutte le news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Molti pensionati sono già in attesa di conoscere la data dio della pensione die di sapere il calendario per la modalità di ritiro presso gli uffici di Poste Italiane in base alla prima lettera del proprio cognome. Esaminiamo insieme queste informazioni, ricordando che i pensionati italiani riceveranno l’assegno con i nuovi scaglioni Irpef introdotti dalla Manovra. Ecco alloralee le ultimesuglidelle. Calendario: leper poste e banca Ilo delledi ...

Il Concerto del Primo maggio 2024 è pronto per stupire il pubblico in una location nuova di zecca: il Circo Massimo di Roma . Questo evento, organizzato da Cgil, Cis e Uil, promette di essere un’esperienza indimenticabile, con circa 50 artisti pronti a salire sul palco per intrattenere il pubblico ... (donnapop)

Segna la data:Torna il Wired Next Fest, a Milano il 15 e 16 giugno: iscriviti per partecipare! Ingresso gratuito su registrazione - Il prossimo evento Apple si terrà il 7 maggio alle ore 16 italiane e sarà trasmesso in streaming, come ormai da tradizione. Il titolo scelto è Let Loose ossia lasciati/lasciarsi andare e già dal logo ...wired

"Dramma Industriale", lo spettacolo scritto da Riccardo Favaro che mette in discussione il modo in cui intendiamo il lavoro oggi - Al Teatro di Rifredi, il 3 e il 4 maggio, ore 21, all’indomani del Primo maggio, arriva Dramma Industriale (Firenze, 1953), lo spettacolo, scritto da Riccardo Favaro e diretto da Giovanni Ortoleva, ch ...firenzetoday

Giusy Caruso a Palermo, la pianista ricercatrice che suona col corpo come uno strumento e duetta col suo avatar - Torna in Italia Giusy Caruso, calabrese cervello in fuga nei migliori atenei del Nord Europa, per una pausa dalla sua intensa attività di docente al Conservatorio Reale di Anversa e di performer del f ...palermotoday