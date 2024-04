Pechino Express | continua il percorso in Sri Lanka

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nuovo appuntamento domani sera Tra le onde dell’Oceano Indiano e gli altopiani umidi e piovosi, i traguardi diin Sridiventano qualcosa in più. Più significativi, ancor più faticosi, ancor più determinanti in vista delle ultimissime tappe. In palio – nell’episodio di domani, giovedì 25 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – c’è infatti la semifinale. I viaggiatori sono chiamati a correre in posti incredibili in cui le piantagioni da tè si alternano a squarci naturali mozzafiato e a una delle ferrovie più caratteristiche del mondo. Con una popolazione caratterizzata dalla profonda spiritualità, per le cinque coppie in gara la competizione sarà invece infuocata. Alla fatica delle tappe precedenti, durante i 387 km che separano l’antica fortezza di Galle dalla città eterna di Kandy, che compongono ...