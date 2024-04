Paventi | Thuram - che impatto! Dà una speranza a tutta l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è uno dei giocatori che più hanno dato una mano ala conquistare lo scudetto. Nonché quello che, formalmente, ha segnato il gol decisivo per il titolo nel derby col Milan.lo elogia su Sky Sport 24. FRA I MIGLIORI – L’onda lunga della festa delper lo scudetto di lunedì prosegue, e non potrebbe essere altrimenti. Ma per Andreail trionfo nel derby non è l’ultimo tassello della stagione: «Sono tanti gli argomenti che fanno seguito al risultato sportivo. È evidente che sia così: questa è la squadra che ha vinto, che vuole chiudere al meglio la stagione. Non era semplice riassortire la squadra dopo la finale di Istanbul, i dirigenti ci sono riusciti e hanno comprato giocatori importanti. Su tutti Marcus, che è quello che ha fatto benissimo a ...