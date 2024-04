Patto Ue -Giorgetti | compromesso migliore

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 13.31 Il nuovodi stabilità Ue approvato ieri "é sicuramente un, non é la proposta che avevo portato avanti in sede europea",ma rappresenta comunque "un passo avanti rispetto alle regole di bilancio che sarebbero tornate in vigore nel 2025".Così il ministro dell'Economiaalla Camera. "Questonon risponde ai criteri di quanti pensano che la crescita dipenda dal modello 'lsd", cioé lassismo, debito e sussidi", penso invece a un modello di crscita che passi per"sacrificio,investimento e lavoro",ha detto.

patto di stabilità, Beghin: “Un governo codardo e ipocrita. Ci ha condannati all’austerity” - Parla la capodelegazione M5S a Strasburgo, Tiziana Beghin: "I parametri di oggi imporranno tagli a servizi e welfare".lanotiziagiornale

