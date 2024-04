Patto di stabilità - via libera Ue alla riforma ma l’Italia non la vota

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Per un giorno “abbiamo unito la politica italiana”. Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni usa l’ironia dopo i voti, nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, sui tre testi che compongono ladeldi, frutto di un lunghissimo negoziato tra gli Stati membri concluso solo poco prima del Natale 2023, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il patto "tradito": "Incoerenti e inaffidabili". La retromarcia della destra ci allontana dall'Europa - Malumore e sorpresa nei gruppi dei partiti di maggioranza. Ora il testo torna in Consiglio e serve l'unanimità