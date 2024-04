Patto di stabilità - via libera del Parlamento europeo I partiti italiani si astengono

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il nuovodie le nuove norme Ue per la "governance economica" e la sorveglianza dei bilanci degli Stati membri, sono stati approvati in tre votazioni successive dalla plenaria del, oggi a Strasburgo. Il regolamento che istituisce il nuovo "braccio preventivo" deldie crescita è stato approvato con 367 voti a favore, 161 voti contrari, 69 astensioni; il regolamento che modifica il "braccio correttivo" delè passato con 368 voti a favore, 166 voti contrari, 64 astensioni; e la direttiva che modifica i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri è stata approvata con 359 voti a favore, 166 voti contrari e 61 astensioni.Dal risultato del voto nominale sul regolamento sul "braccio preventivo" del ...

Zanda: "I dem fuggono spesso dalla responsabilità del voto. La debolezza fa il gioco di Conte": ROMA Luigi Zanda, ex capogruppo Pd, c'è il via libera a un nuovo Patto di stabilità europeo che imporrà una correzione dei conti: era inevitabile "Dopo tre anni di deregulation causa Covid, è chiaro che l'Unione non poteva reggere senza regole interne.

Patto di Stabilità, Schlein vira dal No all'astensione. Il vertice al partito per non dividersi: Negli ultimi due mesi aveva dichiarato davanti a taccuini e microfoni che il suo Pd avrebbe cassato il nuovo Patto di stabilità .