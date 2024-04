Patto di stabilità - l’ironia di Gentiloni sul no dei partiti E il voto pensando a Roma

Comunali Alghero: Conoci, 'non ho creato io le divisioni' - "Non ho creato io divisioni nel centrodestra in questi cinque anni per niente semplici". Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, sbotta. (ANSA) ...ansa

Gravina: "Ottimo rapporto con molti presidenti di lega, con Lotito e chi accompagna il lotitismo..." - Il Presidente della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina è intervenuto quest'oggi ospite de Il Foglio Sportivo.laziopress

“Alabiso capolista”, Di Pietro: “Centrodestra è con Cosentino, Spata Si candidi nella lega” - Gela. Nella coalizione del centrodestra ufficiale, che ha accettato il patto largo con i moderati, la lega dovrà necessariamente avere una propria consistenza, ...quotidianodigela