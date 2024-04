Patto di stabilità - la strategia dietro l?astensione italiana all?Europarlamento | Modifiche con la nuova Commissione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Più apocalittici che integrati, ma in ogni caso acquattati in attesa delle Europee. L'astensioneall'euro-voto sul nuovodiè il riassunto...

Il nuovo Patto di stabilità e le nuove norme Ue per la "governance economica" e la sorveglianza dei bilanci degli Stati membri, sono stati approvati in tre votazioni successive dalla plenaria del Parlamento europeo, oggi a Strasburgo. Il regolamento che istituisce il nuovo "braccio preventivo" del ... (ilfogliettone)

Sì al Patto di stabilità senza l'ok italiano. Destra e sinistra rompono col governo: Solo 4 voti tricolore. Guido Crosetto : "È l'orchestra sul Titanic". Vicina la procedura d'infrazione. Ma le urne possono riaprire la partita.

Via libera dell'Eurocamera al Patto di stabilità, lo votano solo 4 italiani. Gentiloni: Un buon compromesso': Via libera al Patto di stabilità , l'Italia non lo vota Centrodestra e Pd si astengono. Gentiloni: 'Un buon compromesso' Una votazione rapida, con una maggioranza che non lascia spazio a dubbi ma nella quale spicca ...