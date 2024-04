Patto di stabilità - la strategia dietro l?astensione italiana all?Europarlamento | Modifiche con la nuova Commissione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Più apocalittici che integrati, ma in ogni caso acquattati in attesa delle Europee. L'astensioneall'euro-voto sul nuovodiè il riassunto...

Pubblichiamo la nota di Confagricoltura dopo il via libera al nuovo Patto di stabilità europeo. La direttiva per la nuova governance economica dell’Europa è stata approvata dal Parlamento europeo, a Strasburgo. Resta aperto un punto: che le Istituzioni europee riescano a trovare l’ accordo sui ... (tpi)

Def, nel pomeriggio il voto al Senato: Oggi è la giornata dell'esame del Def , con la votazione al Senato prevista per le 14. Intanto ieri è arrivato il via libera del Parlamento europeo al nuovo Patto di stabilità . Astenuti tutti i partiti italiani di centrodestra e il Pd, mentre il M5s ha votato contro. Il testo 'non è perfetto ma è un buon compromesso', ha affermato Gentiloni. Rinviato al ...

Antonio Tajani, l'intervista: "Il Patto di Stabilità si può migliorare": L'astensione al Parlamento europeo sul Patto di Stabilità ha una motivazione semplice. 'Quello che Forza Italia ha voluto dare è un segnale preciso: il Patto va migliorato'. Il leader azzurro, Antonio Tajani, tocca tutti i temi caldi del ...