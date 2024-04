Patto di Stabilità - deficit italiano troppo alto | in arrivo una stretta da 13 miliardi all’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con una netta maggioranza, martedì il Parlamento Europeo ha votato a favore della riforma deldi, un insieme di norme fiscali vincolanti per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Tali norme sono concepite per garantire che ogni paese mantenga una gestione finanziaria sana, evitando un eccessivo ricorso al debito, al fine di prevenire conseguenze negative per l’intera Unione. Una notizia che interessa molto da vicino l’Italia, dato che ilè tra i più alti di tutti gli stati membri dell’Unione Europa (gli ultimi dati lo attestano al 7,4%) e che costringe in nostro paese ad unada 13per sette anni. Quanto costerà ildiall’Italia Il 19 giugno segnerà un ...