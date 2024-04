Pattinaggio Pattinatori Estensi - podio ai World Games

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ce l’ha fatta il Sincro Roller ad aggiudicarsi il pass per iSkates2024 conquistando il terzo posto nella categoria Precision Juniores al Campionato ItalianoGruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro - Coppa MyRenty svoltosi a Conegliano (TV). La nuovissima formazione nata nel novembre 2023 dallain coalizione con altre 5 società, Sincro Roller e UP Calderara di Calderara di Reno, Polisportiva Sacca di Modena, Olimpica Skaters di Rovigo e la Nuova Casbah di Baricella può vantare un brillante esordio con ottimi risultati in attivo oltre questo, tra cui il primo posto alla rassegna nazionale Aics diartistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato e il secondo posto al campionato interregionale FISR. Sono 9 le atlete ...