Parma-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani non possono lasciarsi scappare la vittoria per chiudere il discorso promozione contro i lombardi ormai retrocessi.si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio Tardini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono ad un passo dalla Serie A, guidando la classifica con tre punti di vantaggio sul Como secondo a quattro giornate dal termine. La squadra di Pecchia ha leggermente rallentato nelle ultime cinque giornatehanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta La sconfitta casalinga contro il Venezia ha definitivamente sancito la retrocessione in Serie C dopo un solo anno di cadetteria. sono comunque sei i punti raccolti nelle ultime ...