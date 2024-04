Parla l’ex Mignani Sono contento per la Robur Tornare? Non so

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A due giornate dalla fine la Pianese è prima, con tre punti di vantaggio: un buon margine che non permette però il minimo errore. A trascinare i bianconeri, con 20 reti segnate, Guglielmo. "Ci proveremo fino all’ultimo secondo – ha detto l’attaccante a Radiosienatv –: non possiamo abbassare la concentrazione, dobbiamo continuare con la determinazione e la fame di sempre. E’ la prima volta che gioco un campionato a vincere: è dura, devi stare sempre sul pezzo, non puoi mollare un attimo, non puoi permetterti di sbagliare una virgola". "Per quanto riguarda la mia stagione– ha aggiunto –, ma quando un attaccante fa gol il merito è anche dei compagni e dell’allenatore che lo mettono nelle condizioni giuste". Sulla. "La vittoria del campionato è stata meritatissima – ha sottolineato ...

