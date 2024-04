Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Ho passato due giorni a leggere e a rispondere a messaggi meravigliosi". ROMA - "Non vi nascondo che da quando hola notizia, mi sono chiesta spesso se meritassi davvero questo ruolo. Non sono una persona a cui piace esporsi mediaticamente, e ammetto di averdi non essere accettat