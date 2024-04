Papà Inzaghi | Per tanti non era da Inter

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Giancarlodi Filippo e Simone, ha rilasciato un’vista a La Repubblica in cui parla dei propri figli Giancarlodi Filippo e Simone, ha rilasciato un’vista a La Repubblica in cui parla dei propri figli. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO – «Simone mi ha detto: “, comincio solo adesso a rendermi conto che ho fatto una grande impresa”. Gli ho

L' Inter invita Massimo Moratti alla Pinetina, centro sportivo peraltro costruito da papà Angelo, per mettersi in mostra. Può sembrare un gesto vanitoso, invece è l'esatto contrario: l' Inter fa vedere al suo “ papà ” che è diventata grande senza di lui. È un modo di rincuorare Moratti , che non ... (liberoquotidiano)

Giancarlo Inzaghi, l'intervista: "Dicevano: non è da Inter. Mio figlio Simone non dimentica": Simone, Filippo, papà Giancarlo, un boccone a Brera e seicento metri per arrivarci tra la gente in festa. Seicento metri più tutta una vita.

Milan, l'ultimo flop di Pioli nel giorno più importante: l'accusa dei tifosi: Sentivo prima la vostra analisi su Simone Inzaghi, che 14 mesi fa sembrava in difficoltà e poi ... Non si placano gli animi dei rossoneri: "Invidio veramente mio papà che si è goduto il vero Milan, ...