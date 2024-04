Paolo Bonolis | Resto in tv La separazione da Sonia Bruganelli l’ho subita

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Da piccolo balbettavo, non mi vergognavo affatto. Poi è passata. Se sono nervoso zagajo ancora oggi, però poco me ne cale”.si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Ha raccontato del suo passato, dai ricordi dell’infanzia ai matrimoni finiti con Diane Zoeller e. Ma anche che “a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola”. Una notizia dato che negli ultimi mesi il conduttore aveva rivelato di essere stanco e di volersi ritirare dalla tv.è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Il matrimonio terminò per un tradimento di lui: “Ho capito di ...

