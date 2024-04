(Di mercoledì 24 aprile 2024)parla al Corriere dei matrimoni finiti con Diane Zoeller e: "Ho subito la decisione di, condividendola. Non è, ma giusto". Sul futuro in tv, il conduttore ha assicurato che sarà al timone diunanche il prossimo anno: "Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione".

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, Matilde Brandi ha suggerito a Sonia Bruganelli di prendere in considerazione l’idea di pensare a Joe Bastianich come suo prossimo fidanzato . Lesta la replica dell’opinionista: “Non è abbastanza ricco” .Continua a leggere (fanpage)

In diretta a L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha cita to Paolo Bonolis : non tarda ad arrivare la reazione di Sonia Bruganelli L'articolo Vladimir Luxuria cita Paolo Bonolis : la reazione di Sonia proviene da Novella 2000. (novella2000)

“Devo dire una cosa su Paolo Bonolis”. Isola dei Famosi , Luxuria lascia senza parole Sonia Bruganelli. Non sappiamo quanto il siparietto sia stato preparato, ma la reazione dell’opinionista ovviamente non è passata inosservata. È successo durante l’ultima puntata dell’ Isola dei Famosi 2024, in ... (caffeinamagazine)

Paolo bonolis: “Resto in tv con Avanti un altro. sonia Bruganelli Non è stato facile separarsi” - Paolo bonolis parla al Corriere dei matrimoni finiti con Diane Zoeller e sonia Bruganelli: "Ho subito la decisione di sonia, condividendola ...fanpage

Paolo bonolis: «La separazione da sonia Bruganelli L’ho subita, non è stato facile. Parlai con Freddie Mercury, ci provò con me: ero caruccio» - Si lanciava comunque. «Provavo ad essere seducente, talvolta la risposta era un sì, talvolta un no. A quella età non era la ragazza che premeva, era l’ormone». Christine, 26 anni, francese. «La mia ...corriere

sonia Bruganelli ha il cuore più tenero di quello che sembra: si commuove in diretta a 'L'Isola dei Famosi', ecco perché - sonia Bruganelli ha il cuore più tenero di quello che sembra: si commuove in diretta a 'L'Isola dei Famosi', ecco perché ...gossip