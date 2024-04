Paola Cortellesi - Angelina Jolie e Julia Roberts | cosa guardare stasera in tv

Essere donna e ottenere il rispetto professionale: due strade che a volte non si incrociano mai. Lo racconta bene – con garbo, ironia e battute puntute – Scusate se esisto!. Il film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Raoul Bova, in onda Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 alle 21.30. ... (amica)