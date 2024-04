Panico oltralpe | addio cucina francese seppellita da pizza - kebab e hamburger

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Se la Francia, per McDonald's, è il secondo mercato mondiale subito dopo gli Stati Uniti, e i fast-food pullulano in ogni angolo del Paese (ce ne sono circa 52mila), da Kfc a Burger King, un problema ci sarà. Se nei menù dei bistrot e delle brasserie di Parigi trovi sempre cheeseburger e pseudo-pastasciutte, ed è un miraggio trovare un coq au vin o una blanquette de veau, un problema ci sarà. E se i francesi sono i più grandi consumatori didella terra (il piatto italiano rappresenta il 15% del fatturato dei ristoranti d'secondo i dati dell'istituto Gira Conseil), e i secondi più grandi consumatori al mondo didietro i tedeschi, un problema ci sarà. E il problema si chiama declino della, che una certa categoria di critici gastronomici made in France continua a far ...