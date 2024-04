Panchina Milan - Julen Lopetegui si allontana? Il West Ham fa sul serio

(Di mercoledì 24 aprile 2024), anchepotrebbe tirarsi fuori dal casting per il nuovo allenatore? IlHam vuole affondare il colpo Dopo Unai Emery, potrebbe uscire di scena anchenella corsa a diventare il prossimo allenatore del. Il tecnico spagnolo, al momento libero dopo la sua ultima esperienza alla guida del Wolverhampton, sarebbe in contatto con i vertici delHam. Insomma, anche su, nome accostato al club rossonero in queste ultime settimane, gli interessi di altre squadresi fanno sempre più concreti. Come risulta dalle ultime indiscrezioni, sarebbero positivi i primi contatti tra l’allenatore e gli Hammers. Il club inglese avrebbe offerto aun ...

Panchina Milan , il prossimo tecnico rossonero potrebbe essere Julen Lopetegui che rimane il preferito : ecco perché può arrivare dopo Pioli Panchina Milan , Julen Lopetegui rimane il preferito per il dopo Stefano Pioli … View this post on Instagram A post shared ... (dailymilan)

Panchina Milan , dal coraggio agli studi continui passando per il 433: alla scoperta di Julen Lopetegui , il favorito per il post Pioli La situazione riguardante la Panchina del Milan per il prossimo anno, è davvero complicata in casa rossonera. Fino a pochi giorni fa Stefano Pioli sembrava, ormai, ... (dailymilan)

Panchina Milan , proseguono i contatti tra la dirigenza e l’entourage di Lopetegui . Lo spagnolo è il favorito per il dopo Pioli: il motivo In casa Milan la delusione per l’eliminazione dell’Europa League per mano della Roma è ancora tanta. L’ambiente è frustrato, con la curva rossonera che ha ... (dailymilan)

Chi sarebbe il miglior allenatore per il Milan - Forse l’ipotesi meno attraente per i tifosi del Milan è quella di dare una chance ad allenatori italiani in rampa di lancio, provenienti da squadre della classe media della Serie A. I nomi, in questo ...ultimouomo

Milan, una panchina per due: lopetegui sfida Conte per l’eredità di Pioli. Allegri e Mourinho partono indietro - Cinque giorni da cancellare. Cinque giorni che, forse, potrebbero aver messo la parola fine alla storia tra Stefano Pioli e il Milan. L`eliminazione in Europa League.calciomercato

Milan, l'Europa e il derby condannano Pioli: per i bookie lopetegui il nuovo tecnico. Conte primo rivale, Allegri sullo sfondo - Quattro giorni e due sconfitte che hanno segnato in maniera negativa la stagione del Milan e soprattutto il futuro di Stefano Pioli, sempre più lontano dalla.calciomercato