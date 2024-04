Panariello versus Masini A Mont’Alfonso il ritorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Giorgioe Marcosono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia durante l’estate. La “strana coppia” sarà in scena mercoledì 7 agosto alla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festivalsotto le stelle. I biglietti - posti numerati a sedere, da 29,40 a 64,40 euro, compresi diritti di prevendita - sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con ...

