Pallanuoto Serie C Maschile | Napoli Nuoto – Azzurra 13-8

(Di mercoledì 24 aprile 2024): LAVINCE LO SCONTRO DIRETTO CON L’PER 13-8. Centra la quarta vittoria stagionale la compaginedidellanel campionato diC. Tre punti importanti in chiave salvezza che consentono alla formazione flegrea di staccare le dirette avversarie. Una sfida contro una diretta concorrente per

Si parte. Cominciano i play-out di Serie "C". Al via otto squadre, di cui solo tre si salveranno e ben cinque, invece, retrocederanno, anche se, almeno una, quasi sicuramente sarà ripescata. Uno spauracchio che tutti volevano evitare ad inizio stagione, ma che, ovviamente, a qualcuno doveva ... (sport.quotidiano)

A Pistoia è finita 90-96. L’ Happy Casa Brindisi vincendo in Toscana ha evitato la retrocessione in A2 a tre giornate dalla fine del campionato. Ciò non significa che sia in salvo, tutt’altro. La vittoria di stasera a Pistoia però consente alla squadra pugliese di raggiungere Pesaro a quota 18 ... (noinotizie)

Techfind serie A1 Playoff - Spicca la vittoria al doppio overtime del Geas - Quattro partite hanno dato il via ai Playoff della Techfind serie A1 in questo mercoledì sera. L'Umana Reyer Venezia si impone sulla Oxygen Roma Basket per 85-63 in Gara-1 dei quarti di finale.pianetabasket

Pallavolo maschile: Milano super a Trento, Campioni d'Italia ko - La squadra di Piazza protagonisti di una brillante performance alla ilT Quotidiano Arena che frutta uno 0-3 (22-25, 23-25,14-25) che porta la serie per il terzo posto sull' 1-2. Per i lombardi Gara 4 ...tuttosport

Pallavolo maschile: Milano ha più voglia, Trento si arrende in tre set - In Gara 3 del Play Off per il terzo posto gli uomini di Piazza vanno a vincere alla ilT Quotidiano Arena per 0-3 (22-25, 23-25,14-25) e sabato, davanti al pubblico amico, possono conquistare il posto ...corrieredellosport