Pallanuoto - cambiano le date della Final Four di Champions League per evitare la concomitanza con le elezioni europee

(Di mercoledì 24 aprile 2024)le2023-2024 di: con un comunicato congiunto European Aquatics e l’Aquatics Sports Association of Malta annunciano che la manifestazione, inizialmente prevista da giovedì 6 a sabato 8 giugno, si svolgerà invece da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno. La decisione arriva dopo un’attenta considerazione da parte dell’Aquatics Sports Association of Malta ed è approvata dal Comitato Esecutivo di European Aquatics. La riprogrammazionediè dovuta alle imminentidel Parlamento Europeo, previste a Malta nella giornata di sabato 8 giugno ...

L’ultima occasione per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella pallanuoto , sia al maschile che al femminile, arriverà ai Mondiali di Doha, in Qatar, in programma dal 4 al 17 febbraio (4-16 per le donne, 5-17 per gli uomini): Settebello e Setterosa sono alla ricerca di uno degli slot a ... (oasport)

pallanuoto, Champions League 2024: dominio Barceloneta, AN Brescia sconfitto 12-5 in casa - La corsa per i playoff è già chiusa, per l'AN Brescia diventa una formalità giocare le ultime partite della fase di qualificazione della Champions League ...oasport

Al via i lavori per la costruzione della nuova piscina al Palamariotti della Spezia - Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto natatorio al Palamariotti della Spezia. Ieri il Sindaco accompagnato dall’ assessore allo sport e impiantistica sportiva si è recato pres ...liguriasport

pallanuoto Siena: seniores sconfitti, U16 ko come le due U12 - SIENA. Domenica amara per la pallanuoto Siena UISP, che esce sconfitta da tutte le sfide previste dal fitto calendario regionale. Alle 11:00 la Prima ...ilcittadinoonline