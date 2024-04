Crolla una palazzina a San Giuseppe Jato, paura e stabili vicini sgomberati - Per precauzione sono stati evacuati alcuni edifici che si trovano in prossimità dell’edificio che in parte è crollato. L’area è stata transennata.blogsicilia

palazzina crollata in via Caruso Spinelli a San Giuseppe Jato vicino Palermo, evacuati alcuni edifici vicini - Tanta paura. Mercoledì 24 aprile è crollata parte di una palazzina in fase di ristrutturazione in via Caruso Spinelli a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Immediato l’arrivo di diverse ...notizie.virgilio